Hebei Eyaletinde Toprak Kayması: 4 Ölü, 8 Kayıp
Çin'in Hebei eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişiden ise haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
SHİJİAZHUANG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişiden ise haber alınamıyor.
Toprak kayması pazartesi günü erken saatlerde şiddetli yağmurlar nedeniyle Chengde kentinin Luanping ilçesindeki köyde yaşandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel