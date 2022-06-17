Heathrow Havalimanı'nda bagaj sistemleri arızası aksamalara neden oluyor İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bagaj sistemlerinde arıza meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bagaj sistemlerinde arıza meydana geldi. Terminal 2'deki bagaj sisteminin arızalanması sonucu valizler uçaklara manuel olarak yükleniyor. Valizlerin manuel olarak uçaklara yüklenmesi, uçak seferlerinde aksamalara sebep oluyor. AA / Ahmet Zeydin Özarar - Güncel England Londra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Heathrow Havalimanı'nda bagaj sistemleri arızası aksamalara neden oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.