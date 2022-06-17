Heathrow Havalimanı'nda bagaj sistemleri arızası aksamalara neden oluyor
AA - Ahmet Zeydin Özarar - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bagaj sistemlerinde arıza meydana geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bagaj sistemlerinde arıza meydana geldi. Terminal 2'deki bagaj sisteminin arızalanması sonucu valizler uçaklara manuel olarak yükleniyor. Valizlerin manuel olarak uçaklara yüklenmesi, uçak seferlerinde aksamalara sebep oluyor.
AA / Ahmet Zeydin Özarar - Güncel