HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

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HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı

Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.

Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi.

Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

Polisin parti genel merkezi çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ankara, Güncel, Haberler

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