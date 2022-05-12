Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Yaşamını Yitirdi
ANKA - Berkay Varol - Güncel
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın annesi Münire Sancar, tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (ANKA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın annesi Münire Sancar, tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Münire Sancar, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyor. 78 yaşındaki Sancar, hayatını kaybetti. Sancar'ın cenazesi yarın Bahçelievler Yayla Miraç Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.
ANKA / Berkay Varol - Güncel