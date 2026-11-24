Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) karşı istihbarat biriminin başındaki Tayyib Cabara, gruptan ayrılarak ordu saflarına katıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sudanlı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülere göre Cabara, devlete karşı silahlı isyana katıldığı için Sudan halkından özür diledi.

Cabara, "Bugün Sudan halkının karşısına çıkarak Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinden tamamen ayrıldığımı ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve daha sonra Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'daki yürütme ofisinde görev yaptığını belirten Cabara, grubun amaçları konusunda yanıltıldığını savundu.

Dagalu ve yakın çevresinin Sudan'ın yıkımına yol açtığını kaydeden Cabara, HDK'nin asıl amacının Dagalu ve ailesinin çıkarlarına hizmet etmek ve ülkeyi bölmeyi hedefleyen dış güçlerin çıkarlarını gözetmek olduğunu ileri sürdü.

HDK'den ayrılarak ordu saflarına katıldığını duyuran Cabara, HDK'ye karşı Sudan ordusuyla savaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Cabara, HDK mensuplarına Dagalu'yu terk ederek Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın sunduğu af imkanından yararlanma ve ordu saflarına katılma çağrısında bulundu.

HDK'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

HDK'den ayrılmalar sürüyor

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın 23 Kasım tarihli haberine göre, Tümgeneral Ammar Muhammed Zeyn Rabih liderliğindeki bir grup HDK mensubu Hartum Uluslararası Havalimanı'na gelerek ordu saflarına katıldıklarını duyurmuştu.

Rabih, HDK'yi sivillere yönelik zulüm, yağma ve öldürme eylemleriyle suçlayarak beraberindeki askerlerle gruptan ayrılma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da ordu ile HDK arasında, paramiliter gücün orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalar devam ediyor.

Savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi yerinden edildi. Çatışmalarda hastaneler ve sağlık tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapı ağır hasar gördü.

Kaynak: AA