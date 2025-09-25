HBO Max'in Yeni Dizisi "Kaosun Anatomisi" Galası Gerçekleşti

Warner Bros. Discovery'nin premium dijital yayın platformu HBO Max'in yeni dizisi "Kaosun Anatomisi"nin galası gerçekleştirildi.

Diziye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları'nın başrollerini paylaştığı yapımın galası Şişli'deki bir otelde yapıldı.

Dizi ekibi, açık hava sineması gösteriminin ardından basının sorularını yanıtladı.

"Çok güzel bir iş çıkardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen dizinin yönetmeni Ekin Pandır, galada yaptığı konuşmada, çok güzel bir iş çıkardıklarını belirterek, "Çok güzel, sıcak bir aile olduk. Zorlukları vardı ama hep beraber üstesinden geldik. Çok gurur duyduğumuz bir iş oldu. Oyuncu ve senaristlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Aytaç Şaşmaz da dizideki karakterine değinerek şunları kaydetti:

"Çok değerli, çok güzel bir iş yaptık. Başından beri özenle hazırlandığımız, zaman ayırdığımız bir iş oldu. Böyle bir iş yaptığımız için çok keyif aldık. Karakterimin adı Ozan. Ozan idealist bir doktor. Zaten dizide Ozan'ın bir dönüşüm hikayesini izliyoruz. Hikaye onunla beraber başlıyor. Ozan tabii beyazdan siyaha geçiş gibi bir dönüşüm yaşıyor. Biz de aslında ona şahit oluyoruz. Gururlanarak, keyif alarak yaptığımız bir iş oldu. Yarın hepimiz izleyeceğiz."

"Sonucunu görmek için de sabırsızlanıyorum"

Oyuncu Serra Arıtürk ise dizinin bugüne kadar yaptıkları işlerden farklı olduğuna işaret ederek, "İlk defa mı bilmiyorum ama bu kadar serbest, bu kadar özgür, bu kadar eğlenerek oynadığım bir karakterle bu kadar vakit geçirme şansım oldu. Böyle küçük bir aileyle çok sıcak bir süreç geçirerek, çok samimi bir şekilde yapabildiğim için çok mutluyum. Şimdi sonucunu görmek için de sabırsızlanıyorum, umarız çok seversiniz." açıklamasını yaptı.

Dizideki karakteriyle ilgili de bilgi veren Arıtürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Karakterim aslında suç dünyasında doğmuş ve birden çok büyük bir yükü omuzlamak zorunda kalan, bir lider konumuna geçmeye çalışan, bunun mücadelesini veren, aynı zamanda kadın olmakla da ilgili bir sürü zorlu mücadelesi olan biri. Çok fütursuz, cesur, korkusuz, eğlenceli ve çok mizahlı. O yüzden benim için oynaması ayrıca çok keyifliydi. Ben hep bu karakteri bekliyormuşum."

Kaosun Anatomisi hakkında

Suç, dram ve aksiyonun iç içe geçtiği Max Original dizisi "Kaosun Anatomisi", yarın HBO Max'te yayına girecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Erol Babaoğlu, Diren Polatoğulları, Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu yer alıyor.

Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlanan dizinin senaryosu da Sıfır Bir Yapım yazım grubu tarafından kaleme alındı.