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Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri Konya'da Kutlandı

Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri Konya'da Kutlandı
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Konya'da Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseri ile kutlandı. Programda Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti gerçekleştirdi ve etkinlik Sema Ayin-i Şerifi ile sona erdi.

Konya'da, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından da sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü.

Programda, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti gerçekleştirdi.

Program, Sema Ayin-i Şerifi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
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