Haziran ayında zirvede poşetlerle karda kaydılar
Bolu'da bir grup genç, Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde haziran ayında kalan karlar üzerinde poşetlerle kayarak eğlendi.
BOLU'da Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan bir grup genç, bölgede kalan karla kaplı küçük bir bölgede poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı tepeye çıkan bir grup genç, karla kaplı küçük bir bölgeyle karşılaştı. Haziran ayının ortası olmasına rağmen soğuk havanın etkili olduğu yüksek rakımlı bölgede gençler, karların üzerinde poşetlerle kaydı. Kar üzerinde motosiklet sürüp keyifli anlar yaşayan grup, eşsiz manzarayı seyretti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı