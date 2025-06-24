Hazar Gölü'nde Çevre Temizliği Çalışmaları Başlatıldı

Hazar Gölü'nde Çevre Temizliği Çalışmaları Başlatıldı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü çevresinde, İl Özel İdaresi ve diğer kurumlar tarafından, 30 personel ile geniş çaplı çevre temizliği çalışması yapılıyor. Vali Hatipoğlu, doğanın korunmasına dikkat çekti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği çalışması başlatıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin gözbebeği olan Hazar Gölü çevresinde İl Özel İdaresi, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çevre temizliği çalışması başlatıldığını belirtti.

Çalışma kapsamında 30 personel ile geniş çaplı çevre temizliği yapıldığını aktaran Hatipoğlu, "Doğamıza hep birlikte sahip çıkıyor, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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