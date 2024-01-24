Hayrat İnsani Yardım Derneği, sınır ötesinde su kuyuları açtı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, vatan savunmasında şehit olanların hatıralarını sınır ötesinde de yaşatmak için temiz su erişimi sıkıntısı yaşanan ülkelerde toplam 563 su kuyusu hizmete açtı.

Hayrat İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının destekleriyle başlanan "Şühedanın İzinde 500 Su Kuyusu" projesi kapsamında Çad, Kamerun, Nijer, Togo, Afganistan ve Bangladeş gibi su krizlerinin yaşandığı ülkelerde 563 su kuyusunun açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kuyular sayesinde 260 binden fazla kişinin içilebilir temiz suya kavuşmasının sağlandığı belirtildi.

Projede ikinci aşamaya geçilerek açılan su kuyularının sayısının 1000'e çıkartılmasının hedeflendiği kaydedildi.