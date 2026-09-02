Hayrabolu'da Mobil Sigara Bırakma Aracı Hizmete Girdi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik mobil araçla ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşlar bilgilendirilirken, Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak da destek alabiliyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara mobil araçla danışmanlık ve destek hizmeti sunuluyor.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Mobil Sigara Bırakma Aracı, ilçede vatandaşlara hizmet veriyor.
Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde sürdürülen uygulamada, sigarayı bırakmak isteyenlere süreç hakkında bilgilendirme yapılırken, danışmanlık ve destek hizmetleri de ücretsiz sağlanıyor.
Vatandaşlar ayrıca Hayrabolu Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak sigarayı bırakma konusunda destek alabiliyor.