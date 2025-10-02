Haberler

Hayrabolu'da Okul Servis Sürücülerine Trafik Eğitimi

Hayrabolu'da Okul Servis Sürücülerine Trafik Eğitimi
Hayrabolu ilçesinde, okul servis sürücülerine yönelik düzenlenen seminerde, trafik güvenliği, sürüş psikolojisi ve trafik işaretleri gibi konular ele alındı. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Hayrabolu ilçesinde okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitime, okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförleri ile rehber personel katıldı.

Seminerde, servis görevlilerinin uyması gereken yükümlülükler, trafik güvenliği, sürüş psikolojisi ve trafik işaretleri anlatıldı.

Okul servislerinde güvenliğin artırılması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel

