Hayrabolu'da jandarma, öğrenci servislerine denetim ve bilgilendirme yaptı

Hayrabolu'da jandarma, öğrenci servislerine denetim ve bilgilendirme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrenci servisleri ve taşımalı eğitim araçlarını denetledi. Denetimlerde belgeler, sürücü yükümlülükleri ve emniyet kemeri kontrol edildi, sürücü ve öğrencilere güvenli binme-inme kuralları anlatıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, öğrenci servisleri ve taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.
Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu kontrol edildi.
Ekipler, araçların gerekli belgelerini, sürücülerin yükümlülüklerini ve emniyet kemeri kullanımını denetledi.
Öğrencilerin araçlara güvenli şekilde binip inmelerine ilişkin kurallar hakkında da sürücülere ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı.
Denetimlerde, trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulanarak öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmalarının amaçlandığı belirtildi.
Jandarma ekiplerinin, öğrenci taşımacılığında güvenliğin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.