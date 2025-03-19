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Hayırsever Osman Düzgün, Gazze için Dairesini Sattı

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Elazığ'da yaşayan Osman Düzgün, Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla dairesini satarak Yetimler Vakfı'na bağışladı. Bu fedakarlığı ile Gazze'deki insani dram karşısında umut olmayı hedefliyor.

Gazze için dairesini satıp bağışladı

ELAZIĞ - Elazığ'da hayırsever bir vatandaş, Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla bir dairesini satarak Yetimler Vakfı'na bağışladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan insani dram karşısında, Türkiye'deki hayırseverler desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu desteklerin en anlamlı örneklerinden biri de Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Osman Düzgün'den geldi. Dairesini satan Düzgün, elde ettiği geliri Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Yetimler Vakfı'na bağışladı.

Vakfın Kovancılar Temsilcisi Muhammet Kılınç, "Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizi harekete geçiriyor. Bu bağlamda Osman Düzgün, Gazze'ye destek amacıyla büyük bir fedakarlık göstererek bir dairesini satıp vakfımıza teslim etti. Bu tür bağışlar Gazze'deki kardeşlerimize umut olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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