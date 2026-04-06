Netanyahu, Hayfa Belediye Başkanı ile Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dün İsrail'in kuzeyine yönelik misillemesinde bir binanın isabet almasının ardından hükümeti "umursamazlıkla" suçlayan Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav ile görüştüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dün İsrail'in kuzeyine yönelik misillemesinde bir binanın isabet almasının ardından hükümeti "umursamazlıkla" suçlayan Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav ile görüştüğünü belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hayfa Belediye Başkanı Yahav, kentte 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından, Eğitim Bakanlığı izin verse dahi kentte okulları açmayacağını söyledi.

"Savaşın başından beri hükümetten hiç kimse bizimle konuşmadı." diyen Yahav, "Belki telefonu bilmiyorlardır, ilgilerini çekmiyordur. Sadece Tel Aviv'i umursuyorlar." ifadelerini kullandı.

Yahav, yaşlı nüfusa yönelik yardımı kurumsallaştırmaları gerektiğini ve her eve ulaşamayacaklarını söyleyerek İran misillemeleri nedeniyle zor durumda olduklarına işaret etti.

Bu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yahav ile görüştüğünü duyurdu.

Hayfa Belediye Başkanı Yahav'ın isteklerinin hemen yerine getirilmesi için talimat verdiğini ileri süren Netanyahu, İsrail halkının zor bir süreçten geçtiği itirafında bulundu.

İran'ın dün İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde, Hayfa'da füzenin isabet ettiği binada 4 kişi ölmüş, 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
