Haydar Aliyev doğumunun 99. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 99. yılında başkent Bakü'de ve ülke genelinde anıldı.

Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı başında devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ve aile bireyleri katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından Fahri Hiyaban halkın ziyaretine açıldı. Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

"Türkiye- Azerbaycan ilişkileri Haydar Aliyev'in attığı temelle bugün çok daha ireli taşınmıştır"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve büyükelçilik müşavirleriyle Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bağcı, çağdaş Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'i saygıyla andıklarını bildirdi.

Bağcı, Haydar Aliyev'in hayata geçirdiği projelerden, Azerbaycan'ın kalkınması için attığı adımlardan bahsederek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine vurulmuş en önemli düğüm, en sağlam temeldir. Bugün Haydar Aliyev'in açtığı yolu takip eden cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in iradeleriyle ilişkilerimiz stratejik seviyeden müttefiklik seviyesine çıkmıştır. Bize düşen görev, Haydar Aliyev'in aziz hatırasını yaşatmaktır. Türkiye- Azerbaycan ilişkileri Haydar Aliyev'in attığı temelle bugün çok daha ileri taşınmıştır. Bizler de her türlü vasıtalarla ilişkilerimizi sağlam, kavi ve sarsılmaz kılmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.