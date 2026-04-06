AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, köklü geçmişiyle milletin sesi, hafızası ve dünyaya açılan penceresi olan AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Hayati Yazıcı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhuyla kurulan bu güzide kurum, bugün de aynı sorumluluk bilinciyle hakikatin izini sürmeye ve Türkiye'nin güçlü duruşunu dünyaya aktarmaya devam etmektedir. Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini kuruluşundan bu yana büyük bir özveriyle yerine getiren Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarını ve mensuplarını tebrik ediyorum."