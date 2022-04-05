"Hayalet şehir": İrpin - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Hayalet şehir": İrpin

AA - Narciso Contreras - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya-Ukrayna savaşında ağır çatışmalara sahne olan İrpin, yıkık binalar, yağmalanan dükkan ve alış veriş merkezleri, harabeye dönen evlerle adeta hayalet şehre dönüştü.

Rusya- Ukrayna savaşında ağır çatışmalara sahne olan İrpin, yıkık binalar, yağmalanan dükkan ve alış veriş merkezleri, harabeye dönen evlerle adeta hayalet şehre dönüştü.

Yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin şehrinde mayın arama çalışmaları ve "temizlik" operasyonu sürüyor.

Hayalet şehir : İrpin

Hayalet şehir : İrpin

Hayalet şehir : İrpin

AA / Narciso Contreras - Güncel

Ukrayna, Mayın, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title