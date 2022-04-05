"Hayalet şehir": İrpin
AA - Narciso Contreras - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşında ağır çatışmalara sahne olan İrpin, yıkık binalar, yağmalanan dükkan ve alış veriş merkezleri, harabeye dönen evlerle adeta hayalet şehre dönüştü.
Rusya- Ukrayna savaşında ağır çatışmalara sahne olan İrpin, yıkık binalar, yağmalanan dükkan ve alış veriş merkezleri, harabeye dönen evlerle adeta hayalet şehre dönüştü.
Yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin şehrinde mayın arama çalışmaları ve "temizlik" operasyonu sürüyor.