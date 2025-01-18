Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu! 5 ülke takip edecek

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Lav Püskürttü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana süregelen volkanik hareketliliğin ardından yeni bir patlama yaşadı. Yerel saatle 09.15'te meydana gelen patlama sırasında lav püskürmesi gözlemlendi. Durumun Hawaii Yanardağlar Milli Parkı ile sınırlı olduğu ve yakın bölgeler için bir tehdit oluşturmadığı bildirildi.

- ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı lav püskürttü

HAWAİİ - Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, patlama sonrası lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağında 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre yanardağda dün yerel saatle 09.15'te sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağ lav püskürtürken, görsel şölen oluştu. Patlamanın Hawaii Yanardağlar Milli Parkı ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için acil bir tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

700'ü aşkın evi yok etmişti

Öte yandan, 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağında 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Cinayet gibi kaza! Ters yöne girdi, ciple kafa kafaya çarpıştı
img

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist öldürüldü
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.