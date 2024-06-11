Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Yıl Sonu Etkinliği
Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği, resim ve teknoloji tasarım sergisi ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, sergiyi gezip öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Etkinlikte şiir ve müzik dinletisi ile gösteriler de sahnelendi.
Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından açılışı yapılan resim ve teknoloji tasarım sergisi ile başladı.
Ertuğ, sergi ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılı bir eğitim öğretim yılını kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Açılış sonrası sergiyi gezen Ertuğ, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.
Yıl sonu etkinliğinde, konferans salonunda okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi ile çeşitli gösteriler de sahnelendi.