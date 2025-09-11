Havza TSO'dan Engelli Bireylere Kahvaltı Programı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Havza TSO tarafından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında özel bir tesiste merkez sakinlerine yönelik kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, burada yaptığı konuşmada, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve yönetimine programdan dolayı teşekkür ederek, "Engelli ve özel gereksinimli bireylerimize yönelik her türlü desteği vermekteyiz, vermeye de devam edeceğiz. Merkez sakinlerimizin sosyalleşmesi adına bu tür programlar önemli." ifadesini kullandı.

Havza TSO Başkanı Acar ise oda olarak hayatın her alanında bulunmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Bizlere emanet olan engellilerimizi sadece yılın belirli günlerinde anmak ve onlar ile bir araya gelmek işin kolayı. Havza TSO olarak engelli bireylerimizin sosyal hayata katılması ve onları hayatın içinde tutmak için faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

Programa Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.