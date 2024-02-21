Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat Havza Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Ayvat, ziyarette, Dernek Başkanı Adem Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Ayvat, "Siz değerli muhtarlarımızla bundan sonra yaptığımız toplantılarla ve değişik vesilelerle sık sık bir araya geleceğiz. Muhtarlık Devletimiz ve vatandaşlarımız arasındaki köprü ve en önemli kademedir." dedi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Kaymakam Ayvat'a ziyareti için teşekkür ederek, "İlçemize atandığı günden itibaren her zaman yanımızda olan, sorunlarımızı çözme noktasında bizlere destek olan Sayın Kaymakamımız Mustafa Ayvat'a bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizler muhtarlar olarak her zaman onun direktifleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.