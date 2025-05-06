Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Havza Kaymakamı Hıdırellez Şenliği'nde Fen Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Havza Kaymakamı Hıdırellez Şenliği'nde Fen Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Fen Lisesi öğrencileriyle düzenlenen Hıdırellez şenliğinde bir araya gelerek geleneklerin önemine vurgu yaptı. Şenlikte çeşitli oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Fen Lisesi öğrencileri ile Hıdırellez'i kutladı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Fen Lisesi ve Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (Havza PROGEL) işbirliği ile Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlik kız ve erkek koşu yarışı ile başladı. Daha sonra ise öğrenciler dart ve hakemliğini Dünya Şampiyonu Şaziye Demir'in yaptığı bilek güreşi stantlarında kendilerini denediler.

Şenliğe katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu geleneklerimizin genç nesillere aktarılması önemli bir konu. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise öğrencilerin Hıdırellez Bayramını kutlayarak şenliğe destek verenlere teşekkür etti.

Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen de Havza PROGEL olarak gençlere önem verdiklerini ve gençlere yönelik programlara ağırlık verileceğini belirterek, "Gençlerimiz ile bir geleneği paylaşmak ve yaşatmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Kaymakamı Ayvat tarafından okulun sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Koşuda dereceye giren öğrencilere ise madalyaları Kaymakam Ayvat, Milli Eğitim Müdürü Ertuğ ve Okul Müdürü Bekir Kaya tarafından verildi.

Programın son bölümünde ise öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve öğrenciler halay çektiler.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.