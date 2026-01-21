Haberler

TDV'den Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret

TDV'den Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) uzmanları, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret ederek devam eden Kur'an kursu ve müftülük binaları hakkında bilgi verdi ve destek için teşekkür etti. Kaymakam Ayvat, bu eserlerin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zekat ve Bağış İlişkileri Müdürlüğü Kıdemli Zekat İşlemleri uzmanları Cihat Hülagü ve Muhammed Atıf Kaya ile Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

Ziyarette Alıcı, inşaları devam eden Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve müftülük binaları hakkında Ayvat'a bilgi vererek, desteğinden ötürü teşekkür etti.

Ayvat, Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve müftülük binalarının önemli eserler olduğunu dile getirerek, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Havza, yardım kültürü açısından çok şanslı. Devlet millet iş birliği ile bu eserler kısa sürede hizmete girecektir." dedi.

Ziyaretin sonunda Hülagü ve Kaya, Ayvat'a desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan "Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri" kitap setini hediye etti.

Ziyaretin ardından Alıcı, Hülagü ve Kaya, ilçedeki hayırseverleri ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
