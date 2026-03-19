Havza Kaymakamı Ayvat'tan şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindekiler şehit yakınları ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Ayvat, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu ile Havza Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDYV) Müdürü Okan Ünal'dan oluşan heyet ilk olarak şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Mustafa Ayvat ve beraberindekiler sırası ile şehit Jandarma Yarbay Mesut Kuru'nun kardeşi Uğur Kuru'yu, şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un babası Alpay Çon'u, şehit Er İhsan Kurt'un annesi Yeter Kurt'u ve terör gazisi Samet Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının birer millet emaneti olduklarını belirterek, "Bu ülke için canlarından geçenlerin yakınları veyahut bu uğurda gazilik makamına erişmiş sizleri ve gazi yakınlarımız için her daim kapımız açık. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, özlem ve minnet ile anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim Ramazan Bayramı'mızı mübarek eylesin." dedi.

Ziyaretlerde Kaymakam Ayvat başkanlığındaki heyete mahalle muhtarları eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
