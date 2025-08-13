Havza'da Yaz Kur'an Kurslarında Trafik Eğitimi

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza İlçe Müftülüğü işbirliği ile 2025 yılı yaz mevsimi trafik tedbirleri kapsamında trafik jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde açılan yaz Kur'an kursularında trafik eğitim semineri düzenlendi.

Trafik eğitim seminerleri kapsamında Havza Trafik Jandarma Timi tarafından öğrencilere güvenli bir trafik bilinci kazandırmak amacıyla Sivrikese ve Aslançayır mahallelerindeki kurslarda trafikte can güvenliğini sağlamak için kurallara uymanın hayati önemi vurgulandı.

Eğitimde trafik levhalarının anlamları ve trafikteki yönlendirmeleri, yaya ve okul geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, okul servislerine güvenli bir şekilde inip binme ve araç içerisinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin kullanımı ve olası kazalarda hayat kurtaran rolü, öğrencilere jandarmanın görevleri ve toplumdaki rolü hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda, trafik jandarma ekipleri öğrencilere dondurma ikram etti.