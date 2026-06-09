Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerindeki son bina da yıkıldı

Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı tamamlandı.

DSİ ekipleri, 12 Mayıs'ta meydana gelen taşkın sonrası İcadiye ve 25 Mayıs mahallelerinde Hacı Osman Deresi'nin üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımını gerçekleştirdi.

Bölgede kalan son bina, Havza Kaymakamlığı, DSİ ve Havza Belediyesinin iş birliğiyle yıkıldı.

Yıkım öncesi binanın yanında bulunan bina tahliye edilerek, bölgede güvenlik önlemi alındı.

Alınan tedbirlerin ardından binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda Hacı Osman Deresi'nin üzerinin büyük kısmı açılırken, 25 Mayıs Mahallesi'nde kalan yaklaşık 200 metrelik kısmın üzeri ise DSİ tarafından uygulanacak Hacı Osman Deresi Islah Projesi kapsamında yapılacak kamulaştırma ve yıkım çalışmaları kapsamında açılacak.

Bölgedeki hak sahiplerinin çoğunluğunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda 2 blok halinde inşa edilen iş yerlerine taşınma süreci ise tamamlandı.