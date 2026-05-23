Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı bir bina haricinde tamamlandı

Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı bir bina haricinde tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde sel felaketinin ardından dere güzergahındaki iş yerlerinin yıkım çalışmaları bir bina dışında tamamlandı. Kalan binanın yıkımı Kurban Bayramı sonrası yapılacak.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından dere güzergahında bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmaları, bir bina haricinde sona erdi.

DSİ ekipleri, sel sonrası İcadiye Mahallesi'nde dere yatağı üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımını yaptı.

Yıkılan iş yerlerinin molozları ile Bahçelievler ve 25 Mayıs Mahallesi'nde dere üzerinde bulunan beton blokların kaldırılması işlemleri sürüyor.

Çalışmalar sonucunda Hacı Osman Deresi'nin üzeri açılırken, ekipler dere yatağındaki moloz temizle çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede kalan tek binanın yıkımı ise Kurban Bayramı sonrasında yapılacak.

Bölgedeki hak sahiplerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda 2 blok halinde inşa edilen iş yerlerine taşınma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe'den özür dilediler!
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı

Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı