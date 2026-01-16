Haberler

Havza'da Miraç Kandili idrak edildi

Havza'da Miraç Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Havza Müftülüğü'nde mevlit okutuldu, dua edildi. Yatsı namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Murat İkiz, kandilin önemine vurgu yaparak hemşehrilerinin kandilini kutladı.

Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ikram edildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz vatandaşlara tatlı ikram ederek kandillerini kutladı.

İkiz kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı en özel günler olduğunu vurgulayarak, "Ramazanın müjdecisi, üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin ve İslam aleminin gecesini tebrik ediyorum. Miraç Kandili'miz mübarek olsun." diye konuştu.

Kevser Camiindeki programın ardından belediye ekiplerince Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Devlet Hastanesindeki nöbetçi sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerine, 112 Acil çalışanları ve devriye görevi yapan polis ekiplerine kandil simidi dağıtılarak kandilleri kutlandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap