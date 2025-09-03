Havza'da Mevlit Kandili Coşkusu
Havza ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Kevser Camisi'nde mevlit okundu ve dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Mevlit Kandili dolayısıyla Havza ilçesinde program düzenlendi.
Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi mevlit okundu, dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ikram edildi.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Belediye Meclis Üyesi İlhami Oğuz vatandaşların kandillerini kutladı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel