Haberler

Havza'da Kut'ül Amare Zaferi Konferansı düzenlendi

Havza'da Kut'ül Amare Zaferi Konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Rıza Karagöz, Kut'ül Amare Zaferi'nin tarihi ve önemi hakkında bilgiler verdi. Programa yerel yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Havza'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof.Dr. Rıza Karagöz katıldı. Karagöz, katılımcılara Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı öncesi ve savaş zamanındaki durumu, siyasi gelişmeler, bölgenin coğrafi konumu, İngilizlerin askeri stratejileri ve savaşın gidişatı, Kut'ül Amare Zaferi'nin kronolojisi, zaferde etkisi olan önemli isimler gibi konularda bilgiler verdi.

Programa, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü
'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor