Havza'da "Okulumda Kan'panya Var" kampanyası sona erdi

Türk Kızılay tarafından düzenlenen 'Güvenli Kan Temini Projesi' kapsamında Havza'da gerçekleştirilen 'Okulumda 'Kan'panya Var' etkinliğinde, üç günde 357 ünite kan bağışı alındı. Etkinlikler arasında eğlenceli aktiviteler de yer aldı.

Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da 3 gün süren "Okulumda 'Kan'panya Var' çalışmalarında 357 ünite kan bağışı alındı.

Kampanyanın son gününde Havza 25 Mayıs İlkokulu'nda öğrenci velilerinden ve gönüllülerden kan bağışı kabul edildi.

Okul binasında kurulan geçici kan bağışı noktalarında gün boyu süren kan bağışı kabul çalışmaları kapsamında 50 ünite kan bağışı alındı.

Okulda gerçekleştirilen faaliyette Genç Kızılay gönüllüleri tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama, palyaço etkinliği düzenlendi.

Üç gün süren ve 5 okulda gerçekleştirilen kan bağışı kabul çalışmalarında toplam 357 ünite kan bağışı alındı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
