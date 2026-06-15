Havza Genç Kızılay Şubesi gönüllü öğrencilerine teşekkür belgesi

Havza Genç Kızılay Şubesi tarafından, Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Genç Kızılay gönüllüleri için veda kutlaması düzenlenerek çalışmalarından ötürü teşekkür belgesi verildi.

Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim görürken Türk Kızılay bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan ve mezun olan öğrenciler için düzenlenen etkinlikte mezuniyet pastası kesildi, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verildi.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, gönüllü öğrencilere gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında da aynı yardımlaşma ruhunu sürdüreceklerine inandığını söyleyerek; "Özellikle 12 Mayıs tarihinde ilçemizde yaşanan selin ardından gönüllülerimiz büyük bir fedakarlık ile tüm faaliyetlerimizde yanımızda oldular. Kendilerine Türk Kızılay ve ilçemiz adına teşekkür ediyor, hayatları boyu başarılar diliyorum." dedi.

Türk Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ise gönüllülerin faaliyetlere önemli katkıları bulunduğunu anlatarak, "Havza Meslek Yüksekokulunda 80'e yakın gönüllü öğrenci bulunmakta. 20 gönüllü öğrenci mezun oldu. Kızılay'a katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Programda ayrıca sel sırasında suda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yardımcı olan Genç Kızılay Havza İlçe Başkan Yardımcısı Alp Bayraktar'a teşekkür ederek üzerinde kurtarma faaliyeti esnasında çekilmiş bir fotoğrafın bulunduğu plaket Çörekçioğlu ve Uyaroğlu tarafından takdim edildi.