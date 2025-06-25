Havza Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Havza Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor
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Havza Belediyesi, 2025 yılı çalışma planı çerçevesinde Paşapınar ve Çeltek mahallelerinde yol çalışmalarını başlatıyor. Belediye Başkanı Murat İkiz, mahalle muhtarları ve sakinleriyle bir araya gelerek projeleri değerlendirdi.

Havza Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat İkiz, 2025 yılı çalışma planı kapsamında kısa süre sonra parke ve beton yol çalışmalarının yapılacağı Paşapınar ve Çeltek mahallelerinde incelemelerde bulunarak, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

İkiz, mahallelerdeki yaşam standartlarını yükletmek için çalışmalara devam etiklerini belirterek, "Önceliğimiz insanımıza kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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