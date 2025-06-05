Havza Belediyesi bayramlaşma programı düzenledi

Havza Belediyesi bayramlaşma programı düzenledi
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Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkan İbrahim Yüksel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

İkiz, bayramların birleştirici gücü olduğunu belirterek, "Havza Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda halkımızın rahatı için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimiz görevinin başında ve göreve hazır. Dışarıdan gelen hemşehrilerimizin sayesinde ilçemiz yoğun bir bayram yaşamakta. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Mevla'dan kurbanlarının kabulünü niyaz ederim." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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