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Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın kaldırıldığı hastanede öldü
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GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren Pakize Seydooğulları (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren Pakize Seydooğulları (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Telli Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için bağ evinin havuzuna giren kalp rahatsızlığı bulunan Pakize Seydooğulları, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu gören yakınları, Seydooğulları'nı havuzdan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Pakize Seydooğulları, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Seydooğulları, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Pakize Seydaoğluları'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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