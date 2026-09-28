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Havsa'da salep dikimi kontrol edildi, Keşan'da öğrenciler itfaiyeyi ziyaret etti

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Havsa'da salep dikimi için başvuru yapan üreticinin arazisinde teknik kontroller gerçekleştirildi. Keşan'da öğrenciler İtfaiye Haftası kapsamında Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ekipman ve acil durum süreçleri hakkında bilgi aldı.

Havsa ilçesinde salep dikimi için başvuru yapan üreticinin arazisinde teknik kontroller gerçekleştirildi.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel Necatiye köyünde salep dikimi yapacak üretici Tibet Avcı'nın arazisini kontrol etti.

Ekipler, salep dikimine bir süre nezaret ederek gerekli kontrolleri yerinde gerçekleştirdi.

Öte yandan ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satış bayilerine yönelik de denetimler yapıldı.

Keşan'da öğrenciler İtfaiye Haftası kapsamında itfaiyeyi ziyaret etti

Keşan ilçesinde öğrenciler, İtfaiye Haftası kapsamında Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

İtfaiye ekipleri öğrencilere, itfaiyecilerin görevleri, yangın ve diğer acil durumlarda kullanılan ekipmanlar ile müdahale süreçleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere ayrıca yangın, deprem ve diğer acil durumlarda nasıl davranmaları, kimlerden yardım istemeleri ve hangi adımları izlemeleri gerektiği anlatıldı.

Etkinlikte çocuklarda güvenli yaşam ve afet farkındalığının artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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