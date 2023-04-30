Havaların ısındı, vatandaşlar mesire alanlarına akın etti Mangalını alan kırlara koştu Havaların her geçen gün daha da ısınmaya başladığı Şanlıurfa'da vatandaşlar hafta sonu kırlara ve mesire alanlarına akın etti.

Havaların ısındı, vatandaşlar mesire alanlarına akın etti

Mangalını alan kırlara koştu

ŞANLIURFA - Havaların her geçen gün daha da ısınmaya başladığı Şanlıurfa'da vatandaşlar hafta sonu kırlara ve mesire alanlarına akın etti.

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar hafta sonunu kırlarda ve mesire alanlarında geçirdi. Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, malzemelerini araçlarına yükleyerek aileleriyle birlikte piknik yapmanın keyfini yaşadı. Her iki ilçenin arasında bulunan ve doğası ile cazibe merkezi konumunda olan Aslan Baba Kırsal Mahallesi'nde bir araya gelen binlerce vatandaş, bahar havasının da tadını çıkarttı. Erkekler mangalın başına geçerken gençler ve çocuklar ise çimenlerin üzerinde oyunlar oynadı.

Viranşehir'den piknik yapmak için gelen Hüseyin Kaşan, "Arkadaşlarla boş zamanımızda buraya gelip değerlendiriyoruz. Ziyaretimizi yapıyoruz, duamızı yapıyoruz. Bu şekilde vaktimizi değerlendiriyoruz ama dediğim gibi eksiklerimiz var. Eksiklerimiz tamamlansa, burayı tanıtsalar mükemmel olur" dedi.

Ceylanpınar'dan pikniğe gelen Selahattin Geçgil ise ilçelerine yakın bir yerde bu tür yerlerin yapılmasını istedi.