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EasyJet Fransa Kabin Çalışanlarından Grev: 100 Sefer İptal

EasyJet Fransa Kabin Çalışanlarından Grev: 100 Sefer İptal
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İngiltere merkezli EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi ve değişken takvimlerin yol açtığı tükenmişliğe karşı 2 günlük greve çıktı. Sendikalar, müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle eylem kararı aldı. Greve katılım yüzde 68 olurken, hafta sonu planlanan yaklaşık 100 sefer iptal edildi.

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yapıyor.

EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanlarını temsil eden sendikalar, personelin takvimlerine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından 2 günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.

Sendikalar, iş takvimlerinin değişkenliği nedeniyle personelin fiziksel ve ruhsal olarak tükendiğini savunurken kabin çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, grev nedeniyle bu hafta sonu EasyJet'in gerçekleştirmesi planlanan yaklaşık 100 sefer iptal edildi.

EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları arasında greve katılım oranının yüzde 68 olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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