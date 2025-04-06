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Hava Sıcaklıklarında Ani Düşüş Bekleniyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurdu. Vatandaşlar, zirai don riski nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan verilere göre, yarından itibaren ülkemizde hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek. Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında, zirai don riskine karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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