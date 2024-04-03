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Hava Sıcaklıkları Azalıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre hava sıcaklıkları azalıyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacak olan hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yer yer mevsim normallerine düşecek. Marmara ve Ege bölgelerinde hafif toz taşınımı ihtimali nedeniyle  vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

MGM verilerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece azalacak. Ülke genelinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerine doğru etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca bugün, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 23, İstanbul'da 22, İzmir'de 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Marmara Ege Çevre Hava Durumu Doğa Güncel Haberler

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