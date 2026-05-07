Hava Sıcaklıkları Yurt Genelinde 2-4 Derece Artacak

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının yurt genelinde bugünden itibaren 2 ila 4 derece artacağını bildirdi.

MGM'den yapılan açıklamada, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA