Haberler

Karadeniz'de eğitim amaçlı hava savunma atışları yapıldı

Karadeniz'de eğitim amaçlı hava savunma atışları yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 11'inci Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim maksatlı hava savunma atışlarının başarıyla yapıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında atışlara dair fotoğraflar da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 11'inci Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı tarafından eğitim maksatlı hava savunma atışlarının başarıyla yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 11'inci Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı tarafından 'Hava Savunma Atışları' başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, atışlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Fırtınada zor anlar: Uçmamak için trafik direğine tutundular

Yürüyebilene aşk olsun! Canını seven trafik lambasına tutundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Dev finale damga vuran pozisyon

Dev finale damga vuran pozisyon
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz