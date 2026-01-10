Karadeniz'de eğitim amaçlı hava savunma atışları yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 11'inci Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim maksatlı hava savunma atışlarının başarıyla yapıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında atışlara dair fotoğraflar da yer aldı.
Paylaşımda, atışlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel