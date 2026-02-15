Haberler

Erzincan'ın Kurtuluşu için Hava Kuvvetleri Uçuş Gösterisi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılı dolayısıyla muharip uçak geçişi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, uçuş sırasında aziz şehitler ve kahraman gazilerin anıldığını belirtti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü nedeniyle muharip uçak geçişi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından, "Bu topraklar esareti değil, hürriyeti kabul eder" başlığıyla paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz, kadim şehirlerimizden biri olan Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi icra etti. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun." ifadelerine yer verildi ve Erzincan'da icra edilen uçuşa ilişkin görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

