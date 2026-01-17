Haberler

MSB: Muharip uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip uçaklar ve NATO AWACS uçağının NEXUS ACE görevi kapsamında eğitim gerçekleştirdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı muharip uçakları ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevinin yerine getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; muharip uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. Bu eğitimler, NATO usulleri uygulanacak şekilde planlanır ve görevler esnasında NATO ile koordineli olarak karşılıklı çalışma usulleri pekiştirilir" denildi.

