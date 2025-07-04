Hava Kuvvetleri, Orman Yangınında Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı

Hava Kuvvetleri, Orman Yangınında Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik bir aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından helikopterle kurtarıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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