Hava Kuvvetleri, Orman Yangınında Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik bir aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından helikopterle kurtarıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel