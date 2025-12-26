Haberler

MSB'den T-70 Genel Maksat Helikopteri açıklaması

MSB'den T-70 Genel Maksat Helikopteri açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7. helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na katıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 7'nci T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın envanterine katıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7'nci helikopterin kabul faaliyetleri tamamlanmış olup 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın envanterine katıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar

Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! Kazandığı para akıllara zarar
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar

Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! Kazandığı para akıllara zarar
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından