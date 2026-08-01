Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Her daim görevimizin başındayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla, Karadeniz'in doğusunda 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla icra ettik. Çelik kanatlarımız, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurdun dört bir yanında kesintisiz görevde."

Paylaşımda, uçakların pisten kalkış ve havadaki görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti

Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

Erdoğan'a suikast timindeki teröristin hücre evi görüntülendi
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada