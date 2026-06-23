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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Baraboi ile görüştü

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard Gabriel Baraboi ve beraberindeki heyeti Hava Kuvvetleri Karargahında ağırladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard Gabriel Baraboi ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard Gabriel Baraboi ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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