Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'dan gelen askeri heyeti kabul etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 27-30 Nisan tarihleri arasında Türkiye-Mısır Hava Kuvvetleri 3'üncü Karargah Görüşmeleri kapsamında ülkemizde bulunan Mısır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tümgeneral Mohammed Ahmed Mostafa Mohammed Saleh ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı